СМИ: Пьяный пассажир избил бортпроводника в аэропорту Внуково

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Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В аэропорту Внуково произошел конфликт между пьяным пассажиром и бортпроводником, закончившийся дракой. Об этом сообщил в четверг, 24 декабря, 5-tv.ru.

Известно, что 23 декабря за несколько минут до вылета самолета в Киров стюард не пустил на борт пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. После чего мужчина набросился с кулаками на бортпроводника.

Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и серьезный ушиб руки. Дебошира забрали сотрудники полиции.

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