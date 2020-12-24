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СМИ: Пьяный пассажир избил бортпроводника в аэропорту Внуково
Фото: АГН «Москва»

СМИ: Пьяный пассажир избил бортпроводника в аэропорту Внуково

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В аэропорту Внуково произошел конфликт между пьяным пассажиром и бортпроводником, закончившийся дракой. Об этом сообщил в четверг, 24 декабря, 5-tv.ru.

Известно, что 23 декабря за несколько минут до вылета самолета в Киров стюард не пустил на борт пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. После чего мужчина набросился с кулаками на бортпроводника.

Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и серьезный ушиб руки. Дебошира забрали сотрудники полиции.

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