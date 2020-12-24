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В рамках своего 65-го мирового турне Санта-Клаус посетил Москву и Санкт-Петербург. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщило объединенное командование ПВО США и Канады.

Из данных слежения следует, что волшебник вначале прибыл в столицу России, откуда направился в Печору. Затем Санта полетел в Санкт-Петербург.

На данный момент своего путешествия Санта-Клаус раздал более 2,8 миллиарда подарков, сообщает РИА Новости.

Проект «NORAD следит за Сантой» запустили в 1955 году. С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо превращается в центр слежения за путешествием Санты.

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