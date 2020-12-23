Представители разных народов мира знакомят москвичей с новогодними обычаями своих стран

Джорджио Аракелян из Сиднея будет встречать Новый год в Москве впервые / Фото:Артем Соболев, «Вечерняя Москва»

Новый год в каждой стране встречают по-своему. Чтобы узнать, как отмечают этот праздник другие народы, можно прогуляться по Мосфильмовской улице, где расположены посольства Ливии, Кувейта, Сербии, Румынии, Венгрии, Швеции и других стран. Или пообщаться с иностранцами, переехавшими в Москву.

Как принято встречать любимый всеми праздник на их родине, «Вечерке» рассказали выходцы из разных стран, живущие в Москве.

Подарки получают только дети

В Индии отмечают Новый год не один раз. В Центре индийской культуры в Москве рассказали, что индусы во всем мире тоже встречают его 1 января, но именно национальный праздник в разных штатах наступает весной — в марте-апреле.

— Одна из праздничных традиций — предлагать гостям освященную еду. У нас высокий стандарт: на столе должно быть от 54 до 108 блюд, чтобы прочувствовать все оттенки вкусов, — рассказал директор Центра индийской культуры в Москве Санджит Кумар Джха.

Индийская кухня в основном вегетарианская, но насыщенная: рис басмати с разными специями, супы из разных видов бобовых, гороха, рагу и кляры с овощами, запеканки, выпечка с кремом, фрукты, орехи. Особые блюда — сыр «памир покора» и разнообразные сладости.

— Вместо ели в Индии наряжают банановые деревья, пальмы. В городах Индии местами даже можно встретить елки и Дедов Морозов. Но в России этот праздник не перестает удивлять размахом, мы многому научились у россиян, которые создают друг другу настроение сказки, — улыбается Санджит Кумар Джха.

Осевший в Москве Мохит Бенжоно родился в Нью-Дели, но гордится своими гималайскими корнями, говорит, что благодаря им он не боится российских морозов и прекрасно чувствует себя, когда наступает русская зима. 29-летний индус с удовольствием катается на коньках и окунается на Крещение в прорубь. Но и обычаев своего народа Мохит не забывает.

— По индийским традициям мы обязательно украшаем дом, чтобы наполнить его позитивной энергией, и приглашаем в гости родственников. У нас, например, собираются три семьи.

За праздничный стол в интернациональной семье отвечает жена Виктория.

— Она повар по специальности, прекрасно готовит и индийские блюда, — рассказывает Мохит. — Я очень люблю сладости и жареные индийские лепешки. В этот раз на Новый год мы пойдем в гости к родителям моей жены. Будем дарить друг другу подарки, хотя в Индии взрослые не всегда ими обмениваются, чаще их дарят детям, в основном одежду и сладости. И, конечно, я не забываю по индийскому обычаю зажечь фейерверки.

Время поцелуев

Для 24-летнего бизнесмена из австралийского Сиднея Джорджио Аракеляна новогодний праздник в России будет первым.

— В Австралии Рождество — семейный праздник, а Новый год — молодежный, для встречи с друзьями! Я с нетерпением жду встречи Нового года, мы соберемся в квартире на Тверской. Будем веселиться, танцевать, петь и целоваться.

Последнее — обязательно: в нашей стране в новогоднюю ночь, после того как часы пробьют полночь, положено поцеловать каждого, кто находится на торжестве! На Новый год люди собираются вместе (у нас это порядка 40 родственников). Вместо шампанского пьем холодное пиво и жарим стейки из говядины, индейки. Но самое главное, чтобы на столе был белый торт «Павлова» с киви, клубникой и другими ягодами и фруктами. Ночью в Сиднее все спешат на мост Харбор-бридж, с него лучше всего видно, как в небе расцветают миллионы фейерверков. На реке в это время много яхт и лодок, на берегу много кемпингов, которые устанавливают за 48 часов до праздника.

Белое — надевать

Уроженец Багдада Алрубайе Саиф Джамалович приехал в 17 лет в гости к отцу, который работал в Москве в посольстве Республики Ирак кафе, находившемся рядом с Российским университетом дружбы народов, он познакомился со студентами вуза и решил, что будет учиться в Москве.

Фото: Из личного архива Алрубайе Саифа

— Моя мечта сбылась, — улыбается руководитель медицинского центра Саиф Джамалович. — В РУДН я получил медицинское образование, сейчас успешно работаю доктором и помогаю людям. А еще я мечтал встретить Новый год в России, со снегом. Ведь в нашей стране он всегда был искусственным. Празднование Нового года в Ираке не сильно отличается от российских обычаев. Мы украшаем дома, дарим подарки, ставим искусственную елку — настоящую в Ираке сложно достать. На столе всегда много блюд, среди них обязательно будет ягненок. На праздник принято надевать дишдаши — арабские белые одежды и арафатки. Эту традицию мы в семье соблюдаем и сейчас.

Лепим пельмени всей семьей

Тележурналист Ипин Сун живет в Москве десятый год.

— Я родился в городе Тадом, на севере Китая, — рассказывает 39-летний Ипин, — где еще хранят древние новогодние традиции, правда, наш Новый год называют Чуньцзе — праздником весны, началом начал и отмечают по лунному календарю в январе-феврале, редко в марте. Накануне праздника хозяйки проводят генеральную уборку, как и в России. Мы очень любим красный цвет, поэтому на красной бумаге китайцы пишут пожелания и украшают ими двери своих домов. Детей наряжают в красивые новые одежды, дарят им красные конверты, в которых находятся деньги и няньгао (рисовое печенье). А еще в домах ставят таблички, на которых написаны имена умерших предков, и во время застолья перед ними принято класть разные вкусности. Главным блюдом стола являются китайские пельмени с мясом, луком-пореем, капустой.

Сейчас их можно купить и в Москве. В деревнях Китая жители ходят в храм, приносят подношения духам и просят, чтобы они помогли им вырастить богатый урожай. Новый год в Китае отмечают две недели, всюду концерты, фестивали, фейерверки. Последние, по поверью, отпугивают злых духов, чтобы те не проникли в дома. Мы в Новый год с семьей тоже будем запускать фейерверки и лепить пельмени.

Фото: Из личного архиваИпины Суна

Разбить звезду

Преподаватель испанского языка Энрике Барредо признается, что в его родной Мексике празднование светского Нового года по размаху очень уступает Рождеству.

— На праздник собираются все родные, — рассказывает 32-летний Энрике. — В нашей большой семье с родными и двоюродными братьями и сестрами обычно бывает на торжестве больше 30 человек. Самое главное, чтобы всем было на празднике весело. Одно из любимых развлечений — разбивание пиньяты в форме семиконечной звезды, наполненной фруктами, орехами, сладостями. Считается, что каждый луч пиньяты символизирует смертный грех. И разбивая их, мы избавляемся от грехов. Все, упавшее из звезды, необходимо съесть.

Вместо дорогой сосны или ели мексиканцы наряжают рождественское деревце (arbolito), которое украшают шарами, ангелами.

— На новогоднем столе все самое вкусное: атолле, тамале, пунш из фруктов, газированный сидр.

Главное блюдо называется «Крендель волхвов», — продолжает Энрике. — Он напоминает большой пончик, украшенный орехами, белой и цветной глазурью, фигурками царей-чародеев из патоки. А внутрь кренделя вкладывают пластиковые фигурки детей. Считается, что этот крендель напоминает о том, как Иисусу удалось избежать смерти от рук царя Ирода. Крендель за столом делится между близкими людьми, а тот, кому попадется фигурка, должен в день Трех королей, 7 января, организовать застолье, пригласив всех присутствующих. А на этот вечер он становится хозяином праздника. Все это католические традиции, которые у нас считаются новогодними. В России я живу уже пятый год, знаю, как русские умеют веселиться на Новый год, но не забываю и о традициях родной страны.

ОТМЕТИЛИ РАНЬШЕ ВСЕХ

Раньше всех в этом месяце отпраздновали Новый год в столице представители Калмыкии. 10 декабря отметили национальный праздник Зул (в переводе на русский — «лампада»),который принято считать калмыцким Новым годом. В этот день в доме зажигают лампады и накрывают праздничный стол, который олицетворяет собой настоящее изобилие. На нем должны быть борцоки (вид выпечки), пельмени с бараниной, сладости и калмыцкий чай.

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