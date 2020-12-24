Ранчо Майкла Джексона продали в пять раз дешевле начальной стоимости

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Принадлежавшее американскому певцу Майклу Джексону ранчо «Неверленд» было продано на торгах в пять раз дешевле начальной стоимости. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, ранчо продано за 22 миллиона долларов. В 2015 году оно стоило 100 миллионов долларов. Объект подешевел после многолетнего пребывания на рынке недвижимости.

Напомним, Майкл Джексон приобрел поместье в 1987 году за 19,5 миллиона долларов и переименовал его в «Неверленд» в честь сказочного острова из произведений о Питере Пэне. В 2008 году он продал ранчо из-за долгов за 22,5 миллиона долларов.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Артист похоронен в Лос-Анджелесе.

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