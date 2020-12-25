Суд проведет прения по делу бывшего футболиста Широкова 25 декабря

Фото: facebook.com / Роман Широков

Мировой судья столичного района Сокольники в пятницу, 25 декабря, проведет прения сторон по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, который обвиняется в избиении арбитра Никиты Данченкова. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Судебное заседание назначено на 10:00 по московскому времени. Не исключено, что в этот же день судья вынесет приговор, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, что в августе 2020 года во время футбольного матча в рамках любительского турнира в одном из эпизодов Роман Широков был недоволен решением главного арбитра Никиты Данченкова и напал на него. Он нанес пострадавшему несколько ударов, один из которых пришелся в голову арбитра. По информации Российского футбольного союза (РФС), матч был остановлен. Данченкова с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Пострадавший написал заявление в полицию.

Позже Широков извинился в Instagram за избиение арбитра. Он также принес извинения организаторам турнира, своим товарищам и зрителям.

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