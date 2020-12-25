Кабмин потратит более 15 триллионов рублей на снижение уровня бедности в России

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Правительство России потратит более 15 триллионов рублей на снижение уровня бедности в стране. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили на сайте Счетной палаты Российской Федерации.

Отмечается, что общий объем финансирования данных мер составляет 15,294 триллиона рублей в 2019-2024 годах. Достижение национальных целей на федеральном уровне осуществляется в рамках 992 мероприятий национальных проектов, федеральных проектов и государственных программ. При этом выполнение ряда крупномасштабных мер позволит существенно снизить уровень бедности в стране.

По данным Счетной палаты, C 2014 по 2018 годы около 20 процентов малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной социальной политики и не получали никаких выплат. В связи с этим Счетная палата посоветовала Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации провести анализ и систематизацию действующей системы соцподдержки.

Как отметили в Счетной палате, введение мер по поддержке семей с детьми до семи лет позволит снизить уровень бедности на два процентных пункта. По словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, адресная помощь могла бы существенно уменьшить бедность, поскольку она позволяет охватить больший круг людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума.

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