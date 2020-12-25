Автомобиль загорелся после ДТП на Производственной улице

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Россия, Москва, Производственная улица Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на западе столицы. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на Производственной улице. Один из автомобилей столкнулся с мачтой городского освещения и загорелся. По предварительным данным, есть пострадавшие.

На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб города.

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