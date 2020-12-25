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Новый вид телефонного мошенничества появился в России
Фото: https://pixabay.com/ru

Новый вид телефонного мошенничества появился в России

Кирилл Николаев

Общество

В последнее время в России распространилась новая схема телефонного мошенничества. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов компаний в области информационной безопасности.

По словам специалистов, мошенники звонят людям и представляются службой безопасности банка. Они сообщают о том, что с гражданином должны связаться сотрудники правоохранительных органов для обеспечения безопасности его счетов.

После этого у человека высвечивается звонок якобы с номера МВД. Затем мошенники спрашивают данные банковской карты и коды из СМС.

Специалисты в области информационной безопасности отметили, что при звонках мошенники часто используют специальные программы для подмены номера, чтобы звонок «высвечивался» так, как им нужно.

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