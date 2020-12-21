Мошенничество с платежами ЖКХ: раскрыт новый способ обмана москвичей

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Очередная волна мошенничеств с платежками за жилищно-коммунальные услуги настигает Москву. Правда, на этот раз она перешла в интернет. Некоторым жителям столицы поступили сообщения на электронную почту о несуществующих долгах. О том, как не попасться на уловки злоумышленников, — в материале «Вечерней Москвы».

Преступники пользуются неразберихой

В телеграм-канале ОНФ о новой схеме или по крайней мере об одной из них говорилось еще в начале декабря. Суть ее в том, что преступники сообщают клиентам управляющих компаний о якобы накопившихся долгах в период самоизоляции и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения об уже произведенной оплате. Цель: выманить у доверчивых граждан данные банковской карты и списать с нее деньги.

Об этом также писало издание РБК, ссылаясь на информацию от крупного банка без конкретизации региона. В рассылках злоумышленников шла речь о накопленных долгах за ЖКУ во время удаленной работы. При этом средняя сумма «просрочки» составляла от 10 до 20 тысяч рублей. А в 20-х числах декабря об аналогичных историях отъема денег в Москве сообщил уже Интерфакс.

Член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в беседе с журналистом «Вечерней Москвы» подтвердила, что в последние полтора–два месяца в ряде регионов злоумышленники действительно активизировались с платежками за ЖКУ. Они пользуются тем, что сейчас конец года, меняются управляющие компании, происходит замена банковских карт. Преступники в этой неразберихе ищут любой способ украсть деньги, констатирует представитель «Народного фронта». Тем более что бумажные документы им стало подменять сложнее.

— Самое главное, если вам на электронную почту приходит документ с реквизитами, — не платить до выяснения ситуации, пока сами точно не узнаете, не дозвонитесь до управляющей компании и до банка. Здесь надо просто быть бдительным и не давать никаких разрешений на списание денег со своих карт. Если все-таки какие-то данные оставили, лучше самим прийти в банк и написать заявление о запрете каких-либо операций. Потому что потом деньги вернуть будет очень сложно, — рассказала общественник.

Главное — внимательность

По словам заместителя исполнительного директора национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Сергея Сохранова, пока нельзя сказать, что такие ситуации происходят в столице массово.

— Кибермошенничество только набирает обороты. Периодически собственников учат с этим бороться. В частности, была серьезная кампания со стороны банковского сектора, чтобы владельцы карт не реагировали на уловки мошенников. Здесь то же самое. Надо пользоваться при оплате только сервисами, которые предоставляются управляющими организациями. Плюс еще проверять счета, выставляемые вам в системе ЖКХ, — отметил он.

По его словам, не теряют еще актуальность, хоть и не имеют массового распространения, и ситуации мошенничества при смене управляющих компаний. Это когда многоквартирным домом начинает управлять новая организация, выбранная жильцами, а старая продолжает рассылку квитанций, не имея уже прав на взимание платы.

Уберечься от потери собственных средств, объясняет Сергей Сохранов, в обеих ситуациях можно в первую очередь благодаря своей внимательности.

— Надо точно знать, с какой организацией заключен договор, и оплачивать только ее квитанции. Плюс ходить на общие собрания собственников. Тогда вы точно не пропустите то, что в вашем доме произойдет, — рекомендовал собеседник «ВМ».

Правовой эксперт Общественной палаты России Борис Пантелеев констатирует, что за последние годы это уже как минимум третья волна мошенничеств с платежками за ЖКУ. Он также считает, что лучший способ защиты от действий мошенников — внимательность.

— Каждый год данная тема поднимается, но продолжаются попытки обмана людей. В основном пенсионеров. Меры профилактики предложены самими банками, помимо того, что нужно просто внимательнее относиться к платежкам. При переводе необходимо смотреть, чтобы это были не частные счета, не новые счета, не счета в других городах, открытые в других банках. У нас же известно, в каких финансовых организациях постоянно размещены реквизиты при оплате услуг ЖКХ. Если какой-то другой банк появляется — платежка уже сомнительная. Прежде чем выложить какую-то сумму, нужно предпринять элементарные меры внимательности и цифровой безопасности. Ситуация не так остро стоит, но тем не менее мошенники пользуются любыми способами. Расчет — на самых беззащитных и невнимательных, — объяснил юрист.

Волонтеры помогут

По его словам, не лишним будет привязать платежку и к социальной карте, чтобы оплачивать счет сразу при подтверждении с телефона. Кроме того, Пантелеев призвал не терять бдительность и при проверке бумажных квитанций единых платежных документов, приходящих от правительства Москвы.

— Они напечатаны на специальной, качественной бумаге и защищены склейками. Соответственно, если придет счет на обычной бумаге, надо к нему отнестись со всем вниманием — подлинность документа уже сомнительна, — добавил эксперт.

Борис Пантелеев также напомнил, что лицам старше 65 лет в связи с эпидемиологической обстановкой выходить из дома сейчас не рекомендуется. И в случае трудностей при оплате ЖКУ им стоит обратиться к волонтерам — в каждом подъезде есть телефон бесплатной помощи.

— Волонтеры помогут, например, бабушке заплатить за квартиру. Кроме того, сейчас есть возможность не торопиться с оплатой. До 1 января 2021 года запрещено начисление пени, штрафов за просрочку платежей. В этом смысле можно даже опоздать, но не платить мошеннику по первой попавшейся бумажке, — резюмировал юрист.

Есть сомнения — обратитесь в МФЦ

Свои рекомендации, как действовать в ситуации, если гражданин увидел необоснованно большую сумму за услуги ЖКХ и не заплатил лишнего, дали и в Общероссийском народном фронте.

Как говорится в памятке ОНФ, в первую очередь необходимо обратиться в МФЦ и управляющую организацию для разъяснения, по каким формулам и тарифам начислялись коммунальные платежи.

Затем стоит написать заявление в Государственную жилищную инспекцию с указанием всех ошибок. Если обратившийся прав, то квитанцию пересчитают, если нет — придется оплатить. Платежный документ при этом должен соответствовать примерной форме, утвержденной приказом Минстроя в 2018 году.

Данные советы, считают в ОНФ, позволят бороться с некорректными платежками и защититься от мошенников.

Кроме того, в столице за помощью в случае получения подозрительных уведомлений можно обратиться и по телефону Единой справочной службы +7 (495) 777-77-77.

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