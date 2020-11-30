Рассадник тараканов или комфорт жителей: нужно ли избавляться от мусоропровода

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В России предложили заварить мусоропроводы в жилых домах и перестать их строить в новых. «Вечерняя Москва» узнала, чем обернется подобная инициатива, мешают ли такие устройства раздельному сбору мусора и каковы у них альтернативы.

Идею ликвидировать мусоропроводы в жилых домах высказал бывший министр обороны, ныне спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов в интервью "Интефаксу", назвав это первым этапом перехода на раздельный сбор мусора.

Российский менталитет и состояние инфраструктуры

Мнения специалистов по данной теме разделились.

Бизнес-омбудсмен города Москвы по вопросам экологии, советник председателя Российского экологического общества Михаил Замарин абсолютно согласен, что мусоропроводы в жилых домах необходимо ликвидировать. Поскольку это грязно и антисанитарно.

— Шанс, что россияне в мусоропровод будут кидать отсортированный мусор, а другие фракции выносить, равен нулю. Туда будут кидать и кидают все подряд. В месте свалки внутри начинается процесс брожения и возможность отделить полезные фракции минимальна. Но обратная сторона медали в том, что у нас все равно нет инфраструктуры для раздельного сбора. И долго еще не будет,— отметил эксперт в беседе с журналистом «ВМ».

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Замарин уверен, что в ближайшее время не получится людей приучить и выбрасывать отходы по расписанию. И дело, с его точки зрения, в менталитете. Тем не менее, прививать населению идею раздельного сбора мусора надо, считает он и предлагает решения.

— Как промежуточный этап — это просто приобщить людей отделять фракции. С этими фракциями будет проще работать операторам. Но это маленький объем. Основная нагрузка, конечно, ложится на мусоросортировочный комплекс. Их надо строить по всей России, — добавил специалист.

Принцип кнута и пряника на службе мусорной реформы

Власти тоже понимают трудность и длительность задачи перехода на иную систему сбора отходов. Сергей Иванов поясняет в интервью, что в развитых странах для того, чтобы она стала идеально работать, ушли десятки лет. Но уверен, что наша страна пройдет этот путь быстрее, благодаря мировому опыту. И ликвидация мусоропроводов здесь является лишь первым звеном в цепи. Он настаивает на постепенном принятии такого решения. В любом случае, изменения потребуют согласия всех жильцов отдельно взятого дома.

Михаил Замарин считает, что здесь нужно работать по принципу кнута и пряника.

— Россиянам вообще противопоказано все запрещать. Эффект будет обратный. Доказано. Необходимо мотивировать, в основном по снижению платы, — предложил спикер, назвав мусоропроводы тупиковой историей.

Эколог и блогер Георгий Каваносян придерживается похожего мнения.

— Мусоропровод — это устройство, которое действительно препятствует раздельному сбору отходов, — говорит эксперт. — Мы не можем сделать мусоропровод под все виды отходов, хотя мировая практика показывает, что так делают некоторые страны. Например, в Эмиратах есть спаренные мусоропроводы, когда в один попадают все жидкие отходы, в другой — все вторичные материальные ресурсы.

Нужны современные площадки во дворах

В России жилой фонд уже построен и подобных решений предусмотрено не было. Эксперт объясняет, что если все внутри этой огромной трубы, что по сути из себя представляет мусоропровод, смешивается, тот же картон пропитывается жидкостями, это уже невозможно в дальнейшем переработать и использовать вторично.

— Еще одна опасность — крысы, тараканы, газ от разложения белка, когда сероводород подъезды наполняет. В моем понимании стоит их заваривать и заменить на современные площадки во дворах. Например, если приехать в Скандинавию, там контейнеры с отходами спрятаны под землю. Нажимаешь на кнопочку, он выезжает, скидываешь мусор, нажимаешь опять кнопку, он уезжает обратно и никому не мешает. Я предлагаю в том направлении нам двигаться, — высказывает свою идею Каваносян.

В то же время эксперт допускает сохранение мусоропроводов при условии их спаренности, когда одна труба предназначена для жидких отходов, а вторая — для твердых. Кроме того, есть вариант сбора мусора на этаже, когда один вид отходов выбрасывается в урну, а другой — в мусоропровод.

— А еще есть такие системы, которые органические отходы перерабатывают, перемалывают и отправляют их в канализацию. Если эту систему вводить, то тогда мусоропровод будет чисто с сухими отходами (картон, бумага) и заработает нормально. Конечно, это дорого. Но новые районы вполне можно строить на таких принципах. И это происходит при возведении элитного жилья, — объяснил Каваносян.

Почему мусоропроводы нужно оставить?

Правда, у ликвидации мусоропроводов есть и свои противники. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с журналистом «ВМ» отметила, что проблема не в самом мусоропроводе, а в его обслуживании.

— Если бы управляющие организации за мусоропроводами ухаживали в соответствие с регламентом, ни у кого бы даже мысли не возникло, что мусоропроводы — рассадник грязи или бытовых насекомых в доме. Я считаю, что мусоропровод — это один из элементов комфортного проживания в многоквартирном доме, — подчеркнула эксперт.

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Как отмечает она, дело в шибере — нижней задвижке. Управляющие компании часто ее не открывают в целях меньшего вывоза отходов, из-за чего мусор скапливается чуть ли не до третьего этажа в мусорном стволе. Плюс часто мусоропроводы бывают сделаны без сплошного сварного шва, а только сплошной шов не сможет пропустить всякие неприятные запахи.

— Нужно не экономить, ставить нормальные мусоропроводы, мыть их как полагается и шибер держать открытым, проблем не будет. Что касается раздельного сбора мусора, то уже есть сертифицированные технические решения по его сортировке прямо в мусорном стволе. Для этого нужна мусорная камера чуть больше, чем находится в наших подъездах и в новостройках это уже реализуется. Устройства, позволяющие отделять фракции стоят не дороже самого мусоропровода. Почему это не внедрять? — задается вопросом Вера Москвина.

Специалист крайне отрицательно отнеслась к идеи строить новые дома без мусоропровода в России. При многоэтажной застройке для пожилых людей, маломобильных групп населения спускаться несколько раз в день для выброса мусора бывает крайне неудобно. Да и в тех домах, где мусоропроводы заварены, комфортнее, по личным наблюдениям эксперта, не стало.

— В любом случае, когда кто-то утром будет ехать в лифте, он что-то да прольет и это будет неделю пахнуть, — поделилась своим видением Москвина.

Как и другие эксперты, спикер резюмировала, что население пока не готово благоразумно по пакетам раскладывать мусор и на контейнерных уличных площадках, несмотря на таблички с категорией отходов, в ближайшее время все еще будет царить хаос.

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