Кинолог рассказал, с кем можно оставить собаку на новогодние праздники

Фото: pixabay.com

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, с кем можно оставить собаку в период новогодних праздников.

По его словам, существует несколько видов передержек: гостиницы для животных, частные дома с передержкой, дрессировочные центры. Хозяину нужно обязательно осмотреть условия, в которых будет жить собака. Также питомца стоит познакомить с человеком, который будет за ним ухаживать.

Голубев считает, что лучше всего оставить собаку у родственников или друзей, особенно, если они давно знакомы с питомцем.

— Для этого объясните и расскажите им о том, как необходимо взаимодействовать с питомцем и оцените возможности будущих нянь, — цитирует Голубева РИА Новости.

Он отметил, что также собаку можно оставить в зоогостинице. Перед этим кинолог посоветовал хозяевам ознакомиться с условиями содержания и проверить, чтобы помещение соответствовало размеру питомца.

Читайте также: Сервис по поиску домашних животных заработал на mos.ru