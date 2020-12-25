Четыре человека погибли при опрокидывании автобуса в Рязанской области

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Четыре человека погибли после опрокидывания рейсового автобуса в Рязанской области. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в МВД России по Рязанской области.

Инцидент произошел на 247-м километре трассы Р-22. Всего в автобусе было 26 человек. В результате происшествия погибли водитель и три пассажира. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть ребенок. Им оказывается необходимая помощь, сообщает ТАСС.

По данным МЧС России по Рязанской области, автобус ехал из Москвы в Волгоград. На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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