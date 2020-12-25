Цифровые телескопы появились в детских технопарках Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В детских технопарках «Москва» и «Мосгормаш», которые работают при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы, появились цифровые телескопы. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Фурсин.

По его словам, на данный момент в шести детских технопарках города представлены обучающие программы по космонавтике, еще в трех — по аэрокосмосу.

— Новое оборудование позволит разработать более глубокий и детальный курс по астрономии, а также даст московским школьникам возможность получить инженерные навыки в работе с высокотехнологичной техникой, — уточнил Фурсин.

Новое оборудование является многофункциональным комплексом для изучения астрономии — «ТАЛ-Вега» и телескоп-рефрактор ТАЛ-75R. Они необходимы для углубленного изучения астрономии, а также для развития навыков ориентирования по звездному небу, поиску и опознаванию небесных объектов.

Детские технопарки получили оборудование бесплатно от холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» в рамках сотрудничества с автономной некоммерческой организацией «Развитие человеческого капитала», передает официальный сайт мэра Москвы.

Так, в детском технопарке «Мосгормаш» уже появился дополнительный модуль в курсе «Современная космонавтика». В нем будут задействованы новые телескопы.

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