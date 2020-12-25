Диетологи рассказали, сколько должен весить сладкий новогодний подарок для детей

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Вес детского новогоднего сладкого подарка не должен превышать 250 граммов. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных врачей.

Так, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Мария Гмошинская рассказала, что при покупке подарка необходимо смотреть на срок годности.

— Можно собрать небольшой подарок самим: печенье, вафли в небольшой упаковке, мармелад (упакованный поштучно), конфеты с начинкой, фруктовые батончики, 1–2 штуки шоколадных конфет, если у ребенка нет аллергии, — уточнила специалист.

По ее словам, конфеты можно заменить фруктовыми батончиками или сладостями из сухофруктов. Если нет аллергии, то в подарок стоит положить небольшую упаковку орешков или цукатов.

Кроме того, врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева подчеркнула, что в современном кондитерском разнообразии можно найти натуральные сладости, сделанные из фруктов. По ее словам, детей надо приучать к правильным продуктам с младенчества.

— На вкусы будущего ребенка оказывает большое влияние питание матери, поэтому не стоит ругать детей за их неправильные пристрастия. Вероятнее всего, стоит прежде проработать этот вопрос внутри семьи, культивируя правильный выбор сладостей, — сказала эксперт.

Она заключила, что родителям необходимо помнить, что ребенок не всегда может вовремя остановиться. Он способен съесть подарок один, чем навредит себе, поэтому взрослым нужно следить за детьми.

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