Назван самый популярный способ подделки российских паспортов
В России чаще всего подделывают паспорт с помощью переклеенной фотографии. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.
По его словам, без специальных знаний и оборудования обнаружить подделку может быть сложно.
— Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится, — цитирует специалиста РИА Новости.
Эксперт добавил, что причин для модернизации российского паспорта не будет в случае, если проект по электронного документу будет успешно продвигаться.
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