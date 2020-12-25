Назван самый популярный способ подделки российских паспортов

Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

В России чаще всего подделывают паспорт с помощью переклеенной фотографии. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

По его словам, без специальных знаний и оборудования обнаружить подделку может быть сложно.

— Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится, — цитирует специалиста РИА Новости.

Эксперт добавил, что причин для модернизации российского паспорта не будет в случае, если проект по электронного документу будет успешно продвигаться.

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