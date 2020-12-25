Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Белогрудые ежи в Московском зоопарке впали в зимнюю спячку
Фото: pixabay.com

Белогрудые ежи в Московском зоопарке впали в зимнюю спячку

Анастасия Волоснова

Город

Белогрудые ежи в Московском зоопарке уснули на зиму, рассказали в пресс-службе организации.

Для хорошей зимовки ежам необходимо набрать как можно больше жировых запасов. В спячке животное теряет до 35 процентов своего веса, поэтому осенью еж должен весить не менее 600 граммов.

— Всю осень наши ежи активно ели, чтобы набрать достаточный вес. К началу спячки они могут значительно поправиться. Сотрудники зоопарка тщательно контролируют этот процесс. Перед спячкой и вообще в течение года ежей взвешивают, чтобы следить за их здоровьем, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Во время спячки у ежей меняются многие жизненные процессы. Их тело охлаждается до 1,8 градуса, замедляется метаболизм. Ежи начинают дышать всего раз в минуту, так как частота их сердцебиения сокращается со 180 до 20–60 ударов в минуту, добавили в пресс-службе.

Читайте также: Экскурсию для мальчика Паши организовали в Московском зоопарке в рамках акции «Елка желаний»

зимняя спячкаМосковский зоопаркживотные
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Все мнения
О проекте