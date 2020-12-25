Белогрудые ежи в Московском зоопарке впали в зимнюю спячку

Фото: pixabay.com

Белогрудые ежи в Московском зоопарке уснули на зиму, рассказали в пресс-службе организации.

Для хорошей зимовки ежам необходимо набрать как можно больше жировых запасов. В спячке животное теряет до 35 процентов своего веса, поэтому осенью еж должен весить не менее 600 граммов.

— Всю осень наши ежи активно ели, чтобы набрать достаточный вес. К началу спячки они могут значительно поправиться. Сотрудники зоопарка тщательно контролируют этот процесс. Перед спячкой и вообще в течение года ежей взвешивают, чтобы следить за их здоровьем, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Во время спячки у ежей меняются многие жизненные процессы. Их тело охлаждается до 1,8 градуса, замедляется метаболизм. Ежи начинают дышать всего раз в минуту, так как частота их сердцебиения сокращается со 180 до 20–60 ударов в минуту, добавили в пресс-службе.

Читайте также: Экскурсию для мальчика Паши организовали в Московском зоопарке в рамках акции «Елка желаний»