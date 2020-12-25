Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ФСБ задержала студента, готовившего взрыв в Тамбове
Фото: АГН «Москва»

ФСБ задержала студента, готовившего взрыв в Тамбове

Ростислав Зубков

Происшествия

В Тамбове 17-летний студент одного из колледжей хотел устроить взрыв, ему помешали сотрудники ФСБ. Об этом Центр общественных связей спецслужбы сообщил в пятницу, 25 декабря.

— Молодой человек арендовал квартиру, где сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению, — приводит ТАСС заявление ведомства.

Видео: Telegram-канал LIFE SHOT

Таким образом, оперативники предотвратили теракт.

Следственное управление СК РФ по Тамбовской области завело на молодого человека уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Следствие полагает, что задержанный был «сторонником деструктивных субкультур». В рамках их идеологии он планировал совершить нападение в одном из городских зданий. Для этого подозреваемый хотел использовать самодельную бомбу, которую он собрал по инструкции в интернете.

В настоящее время решается вопрос об избрании студенту меры пресечения, добавили в Следкоме.

Читайте также: Полиция в Тбилиси задержала мужчину, который грозился взорвать гранату

терактФСБ РФТамбов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Все мнения
О проекте