ФСБ задержала студента, готовившего взрыв в Тамбове

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В Тамбове 17-летний студент одного из колледжей хотел устроить взрыв, ему помешали сотрудники ФСБ. Об этом Центр общественных связей спецслужбы сообщил в пятницу, 25 декабря.

— Молодой человек арендовал квартиру, где сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению, — приводит ТАСС заявление ведомства.

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Таким образом, оперативники предотвратили теракт.

Следственное управление СК РФ по Тамбовской области завело на молодого человека уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Следствие полагает, что задержанный был «сторонником деструктивных субкультур». В рамках их идеологии он планировал совершить нападение в одном из городских зданий. Для этого подозреваемый хотел использовать самодельную бомбу, которую он собрал по инструкции в интернете.

В настоящее время решается вопрос об избрании студенту меры пресечения, добавили в Следкоме.

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