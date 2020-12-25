Более 200 тысяч человек посетили «Цифровое деловое пространство» за три года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Свыше 1,4 тысячи мероприятий прошло на площадке «Цифрового делового пространства» с момента открытия. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, за три года площадка стала одной из основных городских точек притяжения для представителей стартапов, предпринимателей, инвесторов и заказчиков.

— Здесь прошло свыше 1,4 тысячи мероприятий разных форматов — от тематических воркшопов и бизнес-бранчей до международных форумов. Их посетили более 200 тысяч человек, — цитирует руководителя ведомства официальный сайт мэра Москвы.

Одним из самых значимых мероприятий за этот период стал масштабный международный форум в области образования Ed Summit, который был организован в июне 2018 года, к нему присоединились более трех тысяч участников.

Кроме того, еще 1,5 тысячи человек собрал в декабре того же года Съезд родителей детей с ограниченными возможностями здоровья города Москвы. В течение дня участники обсуждали актуальные вопросы в сфере медицинской помощи, образования, транспортной доступности и реабилитации для детей.

На двухдневном фестивале Telling Stories в мае 2019 года порядка четырех тысяч зарубежных специалистов, представителей инновационных российских компаний и студентов делились друг с другом опытом в области коммуникаций, медиа и дизайна.

В этом году в «Цифровом деловом пространстве» запустили серию теоретических и практических офлайн- и онлайн-мероприятий про инновации в разных сферах жизни. В рамках проекта были проведены масштабные конференции «CEO на грани», Love Tech, «Дети цифры», Digital & SMM, «Креатив и медиа», «Жизнь после: биохакинг» и другие. Всего за 2020 год провели более 120 мероприятий.

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