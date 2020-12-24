Флагманский кластер инновационного центра МГУ «Воробьевы горы» начал работу в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1П Карта всех событий

В столице стартовал прием заявок от будущих резидентов на размещение во флагманском кластере «Ломоносов». Уточняется, что он станет первым объектом на территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова «Воробьевы горы».

Проект представили заместитель министра экономического развития России Оксана Тарасенко, глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, генеральный директор управляющей компании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы» Виктор Вайпан, а также первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

Как отметила замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, активный интерес к работе кластера подтверждает, что в столице создали задел для успешной кооперации науки и бизнеса, без чего невозможно выполнение национальных целей развития, обозначенных президентом России.

Кроме того, в мероприятии приняли участие представители крупных российских компаний, которые реализуют высокотехнологичные проекты, а также институты развития, оказывающие поддержку инновационной экосистеме.

В прошлом году инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» первым в РФ получил статус технологической долины. Основной ее целью является формирование инновационной экосистемы мирового уровня для реализации приоритетов научно-технологического развития России, передает официальный сайт мэра Москвы.

Площадь территории технологической долины составляет 17,5 гектара. Там разместятся девять кластеров (в их числе семь отраслевых) различных направлений. Среди них: биомедицина и фармацевтика, нанотехнологии, информационные технологии и математическое моделирование, робототехника, космические исследования, геономия и экология, гуманитарные науки, спортивные технологии и искусственный интеллект.

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