Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московский инновационный кластер (МИК) начал работать с физическими лицами. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера. Это позволит найти партнеров и инвесторов, разместить заказы на производство продукции и стать участником технологических конкурсов.

— Впервые в мировой практике подобные решения доступны не только компаниям, но и физическим лицам, — отметила Сергунина.

Желающие присоединиться к кластеру граждане должны будут зарегистрироваться на платформе i.moscow. Для этого потребуется указать свой телефон и электронную почту, а пользователям портала mos.ru ― свой действующий на нем логин и пароль. После регистрации гражданам будет доступен целый ряд сервисов МИК. Список сервисов будет постоянно расширяться.

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