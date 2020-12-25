Совфед запретил митинги у зданий экстренных служб и ужесточил правила работы СМИ

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий правила работы средств массовой информации на публичных акциях и запрещающий митинги и пикеты у зданий экстренных служб. Сенаторы приняли решение в пятницу, 25 декабря, передает РИА Новости.

Согласно документу, журналисты больше не вправе принимать непосредственное участие в митингах. При этом на представителе прессы должен быть отличительный знак сотрудника СМИ.

Также инициатива вводит запрет на демонстрации у зданий экстренных служб.

Помимо этого, время и дату проведения акции могут потребовать изменить, если безопасность участников движения не может быть гарантирована из-за угрозы ЧС или теракта. Заявку на проведение митинга теперь могут рассматривать не три дня, а больше, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день.

Среди прочего суд получает право признать митингом несколько одиночных пикетов, если их объединяет общая идея и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, которое при этом призвано выражать или формировать мнение и выдвигать требования.

После утверждения в Совфеде данный документ поступает на подпись президенту России.

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