Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности иноагентов

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Сенаторы одобрили закон о признании физических лиц и организаций иноагентами за политическую деятельность. Соответствующее решение было принято на заседании Совета Федерации в пятницу, 25 декабря, пишет РИА Новости.

Ранее инициативу приняла Госдума.

Согласно документу, отдельным гражданам и незарегистрированным политическим НКО, получающим из-за границы деньги на политическую деятельность, будут присваивать статус иноагентов. В СМИ материалы таких людей и компаний должны помечаться соответствующим образом.

Закон определяет уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в отдельный реестр. Они будут обязаны ежеквартально сообщать Минюсту, сколько получают денег из-за границы и на какие цели средства тратятся.

Иностранных агентов, которые не устранили нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности.

После утверждения в Совфеде документ поступает на подпись президенту РФ.

Читайте также: В Совфеде рассказали, сколько США тратят на акции по вмешательству в дела других стран