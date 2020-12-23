Госдума приняла закон о физлицах-иноагентах

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и юрлиц, которых признали иностранными агентами. Об этом сообщает РИА Новости.

Данный статус могут получить как отдельные граждане, так и незарегистрированные политические НКО, получающие финансирование из-за рубежа. В СМИ материалы таких людей и компаний должны помечаться соответствующим образом.

Документ определяет уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в отдельный реестр. Они будут обязаны ежеквартально сообщать Минюсту, сколько получают денег из-за границы и на какие цели средства тратятся.

Законодатели также уточнили, что под «политикой» в случае с иноагентами речь идет: об организации и проведении публичных мероприятий — митингов, шествий; о непосредственном участии в выборах и наблюдении за ними; об участии в политических партиях; о формировании общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе через опросы.

При всем этом члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти.

Помимо прочего, отмечается, что иностранных агентов, которые не устранили нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности.

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