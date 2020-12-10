Владимир Путин оценил законопроект об иностранных агентах
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что если в законопроекте об ужесточении требований к иностранным агентам есть риски, то их нужно обсудить и доработать. Об этом он сообщил в четверг, 10 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По его словам, в этом законопроекте нужно исходить из того, что статус иноагента не ведет к запретам со стороны государства. Путин отметил, что законопроект не должен ограничивать деятельность людей.
— Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, ограничивало их деятельность, — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее президент России призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных граждан.
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