В Совфеде рассказали, сколько США тратят на акции по вмешательству в дела других стран

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Американские власти ежегодно направляют более трех миллиардов долларов на акции по вмешательству в дела других стран, включая Россию. Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил в четверг, 24 декабря, на заседании комиссии.

Сенатор отметил, что Вашингтон финансирует свои структуры, которые по линии Госдепа и Пентагона разрабатывают соответствующие акции.

— Мы специально посчитали: ежегодно на разработку акций по вмешательству в дела других государств, преимущественно России, направляется порядка 3,1 миллиарда долларов, — цитирует РИА Новости Климова.

Он добавил, что, по данным комиссии СФ, около 400–500 офицеров центрального аппарата ЦРУ занимаются политическим планированием в отношении России. Более того, «бюро по разведке госдепартамента выявляет те кадры, которые впоследствии могут стать иноагентами», утверждает Климов.

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