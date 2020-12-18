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Путин назвал попытки вмешательства в дела СНГ серьезным вызовом 2020 года
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин назвал попытки вмешательства в дела СНГ серьезным вызовом 2020 года

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Попытки внешнего вмешательства в дела Содружества Независимых Государств стали одним из серьезных вызовов 2020 года. Такое мнение президент России Владимир Путин выразил на саммите СНГ в пятницу, 18 декабря.

Глава государства заявил о «беспрецедентных» попытках интерференции во внутренние дела некоторых стран — участниц Содружества.

— Еще одним серьезным вызовом, с которым пришлось столкнуться в текущем году, стали беспрецедентные по своему характеру попытки вмешательства, вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества, — приводит РИА Новости слова российского лидера.

Ранее Путин заявил, что в ситуацию в Белоруссии вмешались извне.

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