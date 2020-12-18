«Целенаправленное вмешательство»: эксперт объяснил ошибку Google-переводчика с именем Путина

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Ошибка Google-переводчика может быть результатом целенаправленного вмешательства в работу системы. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.

После пресс-конференции президента России Владимира Путина пользователи заметили забавный сбой в работе Google-переводчика: если ввести текст «Thank you, Mr President», в окне высветится «Спасибо, Владимир Владимирович».

— Онлайн-переводчики часто используют современные методы машинного обучения для повышения качества работы, то есть систему можно научить переводить так, как захочется, — объяснил Ульянов. — Если поступило большое количество запросов на перевод именно таким образом, то подобный сбой вполне логичен. Кроме того, роботы «ходят» и по новостным сайтам, собирают информацию, что тоже могло стать причиной ошибки.

Впрочем, наиболее вероятная версия, по мнению эксперта, — целенаправленное вмешательство. В сервисе есть специальная кнопка «предложить перевод», и, если большое количество пользователей предложило заменить перевод обычной фразы на слова «Спасибо, Владимир Владимирович», система не могла не учесть это пожелание:

— Конечно, если один человек с одного компьютера миллион раз отправит один и тот же запрос, машина поймет, что что-то не так. Но современные методы позволяют создать видимость входа и поступления запросов с разных систем. Проблема в том, что абсолютное большинство подобных действий отслеживается именно в автоматическом режиме: невозможно посадить одного человека, который будет все контролировать. К тому же онлайн-переводчики — вещь довольно корявая, они часто ошибаются. Так что давать возможность пользователям регулировать их работу необходимо, именно это улучшает качество переводов.

Ульянов заключил, что, несмотря на все способы защиты Google, не существует ни одной системы, которую нельзя было бы обойти. И в такой шуточной форме пользователи еще раз это доказали.

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