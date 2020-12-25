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Несырьевой столичный экспорт вырос на 38,1 процента за 10 месяцев
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Несырьевой столичный экспорт вырос на 38,1 процента за 10 месяцев

Юлия Ямпольская

Город

Объем несырьевого энергетического экспорта Москвы вырос на 38,5 процента за первые 10 месяцев 2020 года и достиг суммы в 31,2 миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что главными странами-экспортерами являются Казахстан, США, Белоруссия и Китай. На них приходится порядка 25 процентов от общего объема экспорта.

— За первые десять месяцев 2020 года рост промышленного экспорта столицы составил 40 процентов и достиг объема в 28,26 миллиарда долларов, а экспорт продукции АПК вырос на 24,9 процента — с 2,36 до 2,95 миллиарда долларов. Московская продукция сегодня представлена по всему миру и экспортируется в 178 стран, — уточнил Ефимов.

Кроме того, помимо основных импортеров, крупными закупщиками также являются Гонконг, Германия и Турция.

Наиболее популярными товарами, которые Гонконг закупил у столицы, стали коммуникационная аппаратура, механическое оборудование и комплектующие к нему, чипы, электронные интегральные схемы. В Германию Москва экспортировала пневматические шины на 15,55 миллиона долларов и автотехнику на 6,71 миллиона долларов.

В разрезе отраслей самый большой рост в сравнении с периодом январь-октябрь 2019 года в промышленности показали химическая промышленность и фармацевтика с косметикой.

В промышленной сфере Москва чаще всего отправляет за рубеж механическое оборудование и комплектующие к нему, компьютеры, полипропилен и полиэтилен, автотехнику и коммуникационное оборудование.

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