Прокурор запросил один год и 10 месяцев тюрьмы для футболиста Широкова

Фото: facebook.com / Роман Широков

Гособвинение просит лишить экс-футболиста сборной России Романа Широкова свободы на один год и 10 месяцев по делу об избиении арбитра. Об этом адвокат потерпевшей стороны Александр Островский сообщил в пятницу, 25 декабря.

— Прокурор запросил для Широкова ограничение свободы сроком один год 10 месяцев, — сказал юрист РИА Новости.

25 декабря мировой судья столичного района Сокольники проводит прения по резонансному делу о нападении спортсмена на судью.

В августе 2020 года во время футбольного матча в рамках любительского турнира в одном из эпизодов Роман Широков был недоволен решением главного арбитра Никиты Данченкова и напал на него. Он нанес пострадавшему несколько ударов, один из которых пришелся в голову арбитра. Матч был остановлен. Данченкова с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Пострадавший написал заявление в полицию.

Позже Широков извинился в Instagram за избиение арбитра. Он также принес извинения организаторам турнира, своим товарищам и зрителям.

Читайте также: Избитый Широковым арбитр заявил гражданский иск на 100 тысяч рублей