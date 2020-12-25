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Москвичам объяснили, как будут работать катки на городских площадках
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичам объяснили, как будут работать катки на городских площадках

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 41 Карта всех событий

Катки в Москве будут работать на 13 городских площадках. Специальные мероприятия, а также ледовые шоу на них проводить не будут. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Планируется, что с 11 декабря по 31 января 2021 года будут открыты для горожан фестивальные площадки цикла «Московские сезоны», на 13 из которых будут открыты катки.

Катки будут работать по адресам Красная площадь ГУМ каток, улица Профсоюзная, дом 41, улица Городецкая, дом 1, Волгоградский проспект, дом 119А, улица Митинская, дома 31, улица Святоозерская, дом 1, улица Перерва, дом 52, улица Матвеевская, дом 2, сквер у Гольяновского пруда, станция метро «Алма-Атинская», пересечение улицы Соколово-Мещерская и улицы Юровская, Коптевский бульвар., дом 18, улица Вешняковская, дом 16, передает РИА Новости.

Катки открыты в будние дни с 11:00 до 22:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 22:00.

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