Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для российских военных

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Последние два дня 2020 года будут нерабочими для российских военных. Об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в пятницу, 25 декабря.

— Мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января, — приводит РИА Новости слова главы оборонного ведомства.

Он уточнил, что решил дать солдатам пару выходных, поскольку уходящий год выдался трудным и не раза ставил ВС перед лицом серьезных вызовов, проверяя их стойкость.

Руководитель Минобороны отметил, что военнослужащие много работали, нередко трудясь на пределе возможностей.

— Прошу оформить это решение (о двух выходных, — прим. «ВМ») установленным порядком, — поручил Шойгу.

Вместе с тем он потребовал обеспечить необходимый уровень боеготовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в армии.

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