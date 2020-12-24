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Сергей Собянин объявил 31 декабря выходным днем в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин объявил 31 декабря выходным днем в Москве

Ростислав Зубков

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря в столице будет нерабочим днем с сохранением зарплаты. Соответствующий документ размещен на официальном портале главы города.

— Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам, — указано в документе.

При этом ранее мэр рекомендовал столичным работодателям сделать 31 декабря выходным днем. Кроме того, Собянин пообещал, что в следующие годы для этого будет принят соответствующий федеральный закон. Также глава города уточнил, что власти не могут запретить всем горожанам работать, но обяжут московские бюджетные организации, не связанные с подготовкой к новогодним мероприятиям, пойти навстречу.

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