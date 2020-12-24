Сергей Собянин пожелал удачи москвичам в грядущем 2021 году

Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не впадать в уныние, а также пожелал удачи в новом, 2021 году. Об этом глава города сообщил в четверг, 24 декабря.

— Не надо впадать в уныние. Да, ситуация сложная, да, она проблемная, но Москва справлялась и не с такими сложностями, — подчеркнул глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Собянин порекомендовал работодателям столицы сделать 31 декабря 2020 года выходным днем.

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