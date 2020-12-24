Сергей Собянин рекомендовал столичным работодателям сделать 31 декабря выходным

Фото: vk.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Столичные власти обяжут бюджетные учреждения города сделать 31 декабря выходным днем. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что власти не в силах обязать абсолютно всех горожан не работать в канун Нового года, но бюджетные организации будут обязаны это сделать.

— И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем, — сообщил глава города в эфире «России 24».

Вскоре на портале мэра и правительства Москвы появилось распоряжение Собянина, в котором указана рекомендация всем столичным работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы сотрудников.

Ранее президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным днем. Одним из последних субъектов, где было решено сделать канун Нового года нерабочим, стало Подмосковье.

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