Какие регионы уже объявили 31 декабря выходным

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Главы всех российских регионов прислушаются к призыву президента Владимира Путина сделать 31 декабря выходным днем, считают эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Ранее с соответствующей инициативой к главе государства обратился депутат Госдумы Сергей Неверов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, многие субъекты Федерации уже объявили 31 декабря нерабочим, потому последний день года традиционно посвящен праздничным хлопотам.

Владимир Путин поддержал идею парламентария. Президент рекомендовал в тех субъектах, где решение о выходном еще не принято, сделать это. Глава государства пояснил, что на федеральном уровне объявить 31 декабря нерабочим днем пока нельзя, тогда как у регионов есть такие полномочия.

Как считает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, скорее всего, все губернаторы к словам президента прислушаются.

— У нас так принято, что к совету президента прислушиваются все главы регионов. В противном случае они нарушат исполнительскую дисциплину. Поэтому мы можем ожидать, что все губернаторы примут такое решение, — отметил он.

Похожего мнения придерживается профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков.

— Я думаю, регионы прислушаются к совету президента. Мнение президента обычно вырабатывается долго с помощью экспертов и предварительно согласовывается. Да и, возможно, многие регионы уже в курсе, что поступит такое предложение. Оно же не на пустом месте возникает. Это все прорабатывается в рабочем режиме, — объяснил специалист.

Сафонов в свою очередь не исключил, что в следующем году 31 декабря все-таки станет выходным на федеральном уровне.

— Наверное, это было бы правильно, потому что 31 декабря — день, когда все готовятся к Новому году, и получается, что рабочее время заканчивается перед праздником не в 4 часа дня, а намного раньше. Во многих фирмах и компаниях на работу вообще не выходят, — резюмировал спикер.

Какие регионы будут отдыхать?

Пока последний день 2020 года объявлен нерабочим в 40 субъектах Российской Федерации. Данное решение приняли власти республик: Алтай, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карелия, Крым, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чувашия. То же самое сделали губернаторы Забайкальского, Камчатского и Ставропольского краев, а также Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономных округов, Еврейской автономной области, городов федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь.

Кроме того, отдохнуть 31 декабря смогут жители Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кировской, Костромской, Курской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей.

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