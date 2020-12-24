Власти Подмосковья сделали 31 декабря выходным днем в регионе
В Московской области 31 декабря будет нерабочим днем с сохранением зарплаты. Соответствующее решение принято правительством Подмосковья.
По информации местных властей, глава региона Андрей Воробьев подписал распоряжение 24 декабря, в четверг.
— Работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы, — указано в сообщении на сайте областного кабмина.
Ранее президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным днем.
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