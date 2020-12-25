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«Плохое воспитание»: Гузеева поразмышляла о родстве Васильева и Моргенштерна
Фото: Пресс-служба «Московское долголетие»

«Плохое воспитание»: Гузеева поразмышляла о родстве Васильева и Моргенштерна

Анастасия Волоснова

Звезды

В интернете не раз отмечали, что телеведущий Александр Васильев внешне похож на рэпера Моргенштерна. В передаче «Давай поженимся!» выясняли, есть ли между ними родство.

Алишер Моргенштерн пришел на шоу «Давай поженимся!» в качестве друга жениха Артема Готлиба, более известного под псевдонимом Slava Marlow. Ведущие программы отметили схожесть рэпера с 62-летним экспертом в моде Александром Васильевым.

— В моей голове не умещается. Бывает, люди похожи. Но чтобы лепка головы, уши, овал лица — вы посмотрите, размер лба, брови, челюсть! Ты посмотри, Саш, так же не бывает! — обратилась к Васильеву Лариса Гузеева.

Васильев решил подыграть ведущим и взял на себя роль отца.

— Он хороший парень. Он действительно понимает многое. Но у него было плохое воспитание, меня не было рядом, я виноват. Если бы он был рядом со мной, он бы так себя не вел. Но, с другой стороны, публике это все нравится: то, как он двигается, как он ест по-свински, как пачкается, — рассказывал Васильев.

Мужчина добавил, что от него «сын» унаследовал такие качества, как «страсть к деньгам, талант, удачливость».

Ведущие шоу решили проверить, являются ли Васильев и Моргенштерн родственниками на самом деле, и заказали для звезд ДНК-тест, рассказывает Starhit.

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«Давай поженимся!»Александр ВасильевМоргенштерн
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