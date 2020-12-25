Сергей Собянин открыл развязку МКАД с Волоколамским шоссе

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Мэр столицы Сергей Собянин открыл транспортную развязку на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе после реконструкции. Он поблагодарил строителей, которые досрочно сдали объект практически на год вперед.

— Развязка на Волоколамке позволила расширить узкое место и на МКАД, и на подъездных дорогах. В целом улучшилась ситуация на 20 процентов. Это повлияло на транспортную доступность пяти районов Москвы и Красногорска. Всего около миллиона человек проживают в этом направлении, — подчеркнул глава города.

Он также добавил, что в этом году было введено в эксплуатацию 115 километров новых дорог, 23 из которых — искусственные сооружения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, согласно проекту по реконструкции развязки построено свыше восьми километров дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение четырех новых эстакад общей протяженностью 2,2 километра.

Для разворота с внутренней на внешнюю сторону МКАД возвели двухполосную эстакаду длиной 690 метров. Кроме того, на пересечении Волоколамского шоссе с Походным проездом построили эстакаду прямого хода длиной 400 метров.

Для снижения уровня воздействия шума на жилые кварталы района Южное Тушино вдоль МКАД специалисты установили защитные экраны протяженностью 409 метров.

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