Муж бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» обвинил организаторов шоу в вымогательстве

Фото: Instagram@alinaverdish

Муж бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» Алины Вердиш рассказал о вымогательствах на шоу. Как сообщает Пятый канал, мужчина заплатил полтора миллиона за участие жены в программе.

По информации СМИ, Алина Вердиш подала заявку на участие в «Битве экстрасенсов» в августе 2019 года. Женщине ответили, что необходимо «заплатить 600 тысяч рублей для подтверждения обучающими курсами своих способностей». Алина обратилась к мужу, и он отдал нужную сумму жене.

Спустя время запрашиваемая сумма начала увеличиваться, переговоры продолжались почти до конца августа. Организаторы потребовали от экстрасенса дополнительно 900 тысяч рублей, которые должны были гарантировать Алине прохождение всех трех этапов шоу. Муж парапсихолога заплатил новую сумму, но в итоге женщине отказали в участии на следующем этапе программы.

По данным издания, в четверг, 24 декабря, супруг женщины обратился в полицию с заявлением о вымогательстве.

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