Ряд маршрутов автобусов и электробусов восстановят в Москве с 29 декабря

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Хорошёво Карта всех событий

С 29 декабря в столице восстанавливаются некоторые маршруты автобусов и электробусов. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Так, маршруты № т20, т21, т35, т65, т86, 155, 800 восстановят по проспекту Маршала Жукова на участке между МЦК «Хорошево» и улицей Народного Ополчения.

Также временный маршрут автобуса № 48к Силикатный завод — Улица Демьяна Бедного прекратит свою работу.

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