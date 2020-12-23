Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
С 1 по 10 января электрички будут работать в режиме выходного дня
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

С 1 по 10 января электрички будут работать в режиме выходного дня

Ксения Монахова

Город

Электрички Московского транспортного узла в новогодние каникулы перейдут в режим выходного дня. Об этом в среду, 23 декабря, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

— В предпраздничные и праздничные дни с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года Московская железная дорога и АО «Центральная ППК» скорректировали расписание пригородных поездов, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового года и Рождества, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 декабря электрички буду ходить по расписанию пятницы. С 1 по 9 января движение электричек организуют по расписанию субботы, 10 января — по расписанию воскресенья.

В пресс-службе добавили, что на нескольких радиальных направлениях Московской железной дороги некоторые ночные электрички выйдут на маршруты позже обычного графика в ночь на 1 и 7 января. В праздничные дни ряд поездов поменяют маршрут следования, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: МЦК будет перевозить пассажиров всю новогоднюю ночь

столичный транспортМЖДновогодние праздники
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками

Валерий Федоров
Валерий Федоров

Будущее пахнет оптимизмом

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

В России начинается охота на пьяных

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Все мнения
О проекте