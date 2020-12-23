С 1 по 10 января электрички будут работать в режиме выходного дня

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Электрички Московского транспортного узла в новогодние каникулы перейдут в режим выходного дня. Об этом в среду, 23 декабря, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

— В предпраздничные и праздничные дни с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года Московская железная дорога и АО «Центральная ППК» скорректировали расписание пригородных поездов, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового года и Рождества, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 декабря электрички буду ходить по расписанию пятницы. С 1 по 9 января движение электричек организуют по расписанию субботы, 10 января — по расписанию воскресенья.

В пресс-службе добавили, что на нескольких радиальных направлениях Московской железной дороги некоторые ночные электрички выйдут на маршруты позже обычного графика в ночь на 1 и 7 января. В праздничные дни ряд поездов поменяют маршрут следования, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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