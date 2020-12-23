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МЦК будет перевозить пассажиров всю новогоднюю ночь
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

МЦК будет перевозить пассажиров всю новогоднюю ночь

Ксения Монахова

Транспорт

Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать в новогоднюю ночь. Об этом в среду, 23 декабря, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что благодаря этому горожане смогут передвигаться по Москве в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— С 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно. Это позволит пассажирам в новогоднюю ночь передвигаться по городу на «Ласточках», — подчеркнули в пресс-службе МЖД.

Ранее стало известно, что проезд в столичном метро и на Московском центральном кольце (МЦК) в новогоднюю ночь будет бесплатным. А в вагонах метро москвичи смогут увидеть поздравление президента России Владимира Путина.

Читайте также: Новые маршруты общественного транспорта появятся в Москве в 2021 году

столичный транспортМосковское центральное кольцо (МЦК)Новый год
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