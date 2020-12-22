Москвичи смогут увидеть новогоднее обращение президента в поездах метро
Москвичи в новогоднюю ночь смогут увидеть поздравление президента России Владимира Путина прямо в вагонах метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов во вторник, 22 декабря.
— Для тех, кто встретит Новый год в транспорте — на 15 тысячах экранов будем транслировать обращение президента России, — сказал Максим Ликсутов в эфире Первого канала.
Он отметил, что в новогоднюю ночь проезд на транспорте в столице будет бесплатный.
Ранее заммэра рассказал, что в следующем году поезд «Москва-2020» запустят на Большой кольцевой линии метро.
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