Москвичи смогут увидеть новогоднее обращение президента в поездах метро

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичи в новогоднюю ночь смогут увидеть поздравление президента России Владимира Путина прямо в вагонах метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов во вторник, 22 декабря.

— Для тех, кто встретит Новый год в транспорте — на 15 тысячах экранов будем транслировать обращение президента России, — сказал Максим Ликсутов в эфире Первого канала.

Он отметил, что в новогоднюю ночь проезд на транспорте в столице будет бесплатный.

Ранее заммэра рассказал, что в следующем году поезд «Москва-2020» запустят на Большой кольцевой линии метро.

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