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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

Юлия Ямпольская

Город

Москвичей в выходные ожидает комфортная зимняя погода. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, завтра, 26 декабря, температура будет мягкой — от 0 до 5 градусов ниже нуля.

— В такую погоду можно будет и детишек на санках покатать, и на лыжи встать, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Вильфанд добавил, что в воскресенье, 27 декабря, ожидаются отрицательные температуры от минус 3 до минус 8 градусов.

Уже на следующей неделе, в понедельник, прогнозируется до минус 5–10 градусов.

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