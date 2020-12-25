«Когда я был маленький»: Галкин рассказал о несбывшейся мечте детства

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Максим Галкин рассказал своим подписчикам в Instagram-аккаунте о несбывшейся мечте детства.

Юморист выложил фотографию, где он с дочерью Лизой и сыном Гарри наряжает новогоднюю елку. Двойняшки родились у жены Галкина Аллы Пугачевой семь лет назад.

Семейное фото напомнило юмористу о собственном детстве. Он рассказал поклонникам трогательную историю.

— Когда я был маленький, у меня была мечта: новенький крутой велосипед. Ребенком я был серьезным, поэтому начал копить деньги на велик и даже собрал нужную сумму… Но к тому моменту велосипед уже стоил дороже. Моя мечта не сбылась, и я даже не понял, как так вышло, — поделился Галкин.

Фото: Instagram@maxgalkinru

С возрастом артист понял, что с деньгами нужно обращаться осторожно. Необходимо с детства воспитывать в себе финансовую грамотность и делать накопления.

Поклонники поддержали мысль юмориста. Они заметили, что правильно обращаться с деньгами не так легко, но это должен уметь делать каждый.

«Прекрасное фото, пусть все мечты сбываются!»; «Накопления — это отлично, особенно когда семья большая»; «Надеюсь, сейчас вы можете позволить себе велосипед», — написали фанаты в комментариях.

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