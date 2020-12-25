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Ребенок пострадал из-за драки между неизвестными в подмосковных Мытищах
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Ребенок пострадал из-за драки между неизвестными в подмосковных Мытищах

Юлия Ямпольская

Происшествия

Ребенок получил телесные повреждения от удара двери, которую распахнули неизвестные во время драки в Московской области. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из дворов города Мытищи. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что при выходе на улицу из дома с 3-летней дочерью на руках ее ребенок пострадал.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями все участники драки были установлены и доставлены в отделение полиции.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»).

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