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Самолет выкатился за пределы ВПП в столичном аэропорту Внуково
Фото: АГН «Москва»

Самолет выкатился за пределы ВПП в столичном аэропорту Внуково

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

На борту выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во Внукове боинга находились 109 человек. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что пассажиров высадили штатно, аэропорт закрывать не стали.

— Самолет во Внукове выкатился за пределы ВПП примерно на 20 метров, — уточнили в экстренных службах.

Стало известно, что самолет эксплуатируется авиакомпанией «Якутия».

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