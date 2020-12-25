Самолет выкатился за пределы ВПП в столичном аэропорту Внуково
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий
На борту выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во Внукове боинга находились 109 человек. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что пассажиров высадили штатно, аэропорт закрывать не стали.
— Самолет во Внукове выкатился за пределы ВПП примерно на 20 метров, — уточнили в экстренных службах.
Стало известно, что самолет эксплуатируется авиакомпанией «Якутия».
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