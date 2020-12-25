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СМИ: Самолет Лейпциг — Москва готовится к аварийной посадке в Нижнем Новгороде
Фото: https://pixabay.com

СМИ: Самолет Лейпциг — Москва готовится к аварийной посадке в Нижнем Новгороде

Ростислав Зубков

Происшествия

Вылетевший их Лейпцига в Москву самолет готовится к аварийной посадке, сообщает источник Интерфакса в пятницу, 25 декабря.

По предварительным, у лайнера Ту-204 отказал автопилот. Экипаж принял решение аварийно сесть на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде.

К настоящему моменту данная информация не была подтверждена официальными источниками. Подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Победа», летящий по маршруту Санкт-Петербург — Чебоксары, аварийно сел в столичном Внукове по техническим причинам.

Читайте также: Летевший из Сургута в Москву лайнер совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

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