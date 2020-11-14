Самолет аварийно сел в столичном Внукове по техническим причинам

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Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Самолет авиакомпании «Победа», летящий по маршруту Санкт-Петербург — Чебоксары, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково по технической причине, которая не влияет на безопасность полета. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщила представитель компании.

По ее словам, из-за отсутствия сертифицированной технической службы в Чебоксарах специалисты приняли решение пересадить пассажиров на резервный борт во Внукове, передает РИА Новости.

Она добавила, что клиенты уже прилетели в Чебоксары на резервном самолете.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет, следовавший по маршруту Шанхай — Франкфурт, запросил посадку на запасной аэродром Шереметьева по техническим причинам.

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