Совфед одобрил штрафы для соцсетей за отказ удалить запрещенную информацию

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Совет Федерации одобрил закон о штрафах для иностранных платформ и соцсетей за неудаление запрещенной информации (экстремизма, пропаганды наркотиков и детской порнографии). Сенаторы рассмотрели данный проект в пятницу, 25 декабря, передает РИА Новости.

Инициатива вводит штрафы за хранение противозаконных сведений. Владельцев таких сайтов или сетевых ресурсов накажут на 50–100 тысяч рублей, должностных лиц — на 200–400 тысяч, юрлиц — на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Также предусмотрены увеличенные денежные штрафы за повторные аналогичные нарушения. Особо крупными будут санкции в отношении видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook.

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